LIDO - I 100 anni della nuotatrice azzurra campionessa italiana. E' stata festa grande alla casa di riposo "Carlo Steeb" degli Alberoni al Lido per i 100 anni di Mirella Santoro, nata a Verona l'1 marzo 1924, vissuta a Fiume, dove si è diplomata maestra e da cui è stata costretta a scappare durante la guerra. Fin da giovane appassionata sportiva (è andata in bicicletta fin oltre gli 80 anni) e amante del mare, si rivelò ottima nuotatrice di stile libero gareggiando per la Fiumana Nuoto. Al termine del conflitto riprese l'attività con la Rari Nantes Trento. E' stata azzurra per cinque volte tra il 1941 ed il 1947 prendendo parte per la prima volta ad un incontro della Nazionale in Ungheria Italia, manifestazione organizzata a Budapest l'8 e il 9 agosto 1942.

Ha partecipato ai Campionati Europei di Montecarlo nel 1947. E' stata Campionessa d'Italia con la staffetta 4x100 stile libero della Fiumana Nuoto nel 1941 e vincitrice dei 400 metri stile libero ai Campionati del 1947 stabilendo in entrambe le occasioni il primato nazionale. Profuga Istriana si è poi stabilita a Venezia e al Lido dove si è sposata e ha partorito tre figli: Patricia, Daniela e Roberto. Ha cinque nipoti (a cui ha insegnato a nuotare, così come ai figli) e sette bisnipoti. E' entrata al Centro servizi anziani "Carlo Steeb" nell'ottobre 2018 presentandosi come una persona mite, molto dolce e sorridente facendosi ben volere dal personale che si prende cura di lei, riuscendo a passare per ben due volte il Covid. È seguita amorevolmente dai tre figli che hanno voluto festeggiarla per questo traguardo con una bellissima torta, regali e fiori e soprattutto circondandola con il loro immenso affetto, assieme agli altri ospiti suoi amici, alla coordinatrice di struttura, agli operatori sanitari alle educatrici, alla psicologa e all'assistente sociale.