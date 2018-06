Cavane depredate nella notte. Rubati pezzi di motori di barche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furti su commissione in alcuneche ospitano ledei. La notte tra venerdì e sabato ben ventitrè strutture sono state danneggiate e otto visitate nel raid effettuato dai ladri. Ad accorgersene sabato mattina i proprietari delle cavane che hanno visto alcune assi di legno delle loro "casette" divelte dai ladri per penetrare e sottrarre almeno sette manette di motori del valore di oltre un migliaio di euro. I ladri sono andati a colpo sicuro, violando solamente le cavane prive di allarme, come era avvenuto alcuni mesi fa anche a Dogaletto. Perciò si ipotizza si possa trattare di furti su commissione. Allertati i carabinieri di Mira che si sono recati sul posto...