Carlotta Mantovan, la vedova di Frizzi: «Fabrizio? Ogni tanto ho dei segnali... Ecco perché ora vivo all'estero»

VENEZIA - La mestrina Carlotta Mantovan ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La vedova di Fabrizio Frizzi, e mamma della loro bambina, Stella, che oggi ha nove anni, parla dopo un lungo periodo di silenzio. E lo fa spiegando anche le ragioni per cui oggi, insieme alla figlia, vive nel Sud della Francia.

Verissimo, Carlotta Mantovan: «Quei segnali da Fabrizio»

«Cerco di vivere appieno, di andare avanti con positività. So che in questa trasmissione piangono tutti, ma io non voglio farlo. Ci tengo, per Stella. Voglio essere una mamma forte, un'ancora di salvezza e di protezione per mia figlia» - spiega Carlotta Mantovan, che nonostante la forte emozione riesce a mantenere la promessa di trattenere le lacrime - «Stella è il motore che accende la mia vita e le racconto sempre di suo papà. A volte ricevo dei segnali, mi sembra di sentirlo quando vedo un fiore giallo, una coccinella gialla, o qualsiasi altra cosa del suo colore preferito».

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi: «Lui voleva diventare papà prima...»

Carlotta Mantovan continua a parlare di Fabrizio Frizzi e spiega: «Lui avrebbe voluto diventare papà prima dei 55 anni, ma io stessa inizialmente avevo rallentato. Volevo prima realizzarmi sul lavoro, ed è stato così». E sulla fede, l'ex concorrente di Miss Italia (vinse la fascia come 2. classificata nel 2001) ha spiegato: «Ci credo, oggi più di ieri. Certi segnali non possono essere una casualità. Prima ero più scettica, ora credo».

Carlotta Mantovan e Stella in Francia

Da diversi mesi, Carlotta Mantovan e sua figlia Stella vivono in Francia. «Non è stata una scelta facile e non l'ho presa in maniera improvvisa e radicale. Non ho detto "Ora vado via", ci ho riflettuto a lungo» - spiega la vedova di Fabrizio Frizzi - «Dovevo prenderemi cura di Stella e di me stessa, avevo bisogno di fare una pausa dalla mia vita a Roma e immergermi nella natura. Oggi sto bene e sono pronta a tornare, questo cammino mi ha fortificata. Stella è una bambina fantastica, lei si trova bene tanto in Francia come in Italia».

Carlotta Mantovan ha collaborato anche con il nostro giornale e poi è diventata un volto di Sky.