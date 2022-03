Chioggia e Vicenza in lizza per il Veneto come Capitale della Cultura 2024, ma vince Pesaro: segui la proclamazione in diretta video

E' stato deciso questa mattina alle 11 il nome della città che ha vinto il titolo di Capitale italiana della cultura per il 2024. La cerimonia al ministero dei Beni culturali è stata presieduta dal ministro Dario Franceschini: all'apertura della busta con il nome della città vincitrice è arrivata la doccia fredda per il Veneto che aveva in lizza Vicenza e Chioggia. Ad aggiudicarsi, infatti, il titolo di Capitale della Cultura 2024 è stata la città di Pesaro.

APPROFONDIMENTI VICENZA-BASSANO Vicenza presenta la propria candidatura per diventare Capitale... LA CANDIDATURA Chioggia capitale della cultura italiana 2024, ecco l'audizione...

Le finaliste erano 10: Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne, Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio, Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento, Viareggio e Vicenza.

Segui la diretta