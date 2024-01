VENEZIA - In Albania "a caccia" di studenti da inserire in alberghi e ristoranti. Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo ha lanciato la proposta a sei istituti alberghieri in Albania: l'obiettivo è quello di offrire ai giovani l'opportunità di concludere il loro percorso di studi e affinare le proprie qualità, effettuando alcuni tirocini nella Città storica e nel territorio veneziano, incluso ovviamente anche il litorale.

Alvise Canniello, direttore di Confesercenti, sottolinea come alcune delle caratteristiche che accomunano la capitale albanese e il capoluogo veneto siano la vocazione al turismo e in particolare l'impegno nella formazione professionale e l'eventuale reclutamento di figure qualificate nel settore della ristorazione. Per questi motivi si è deciso di dar vita a una cooperazione tra i due Paesi per un sostegno reciproco. Una delegazione di Confesercenti formata da Canniello ed Emiliano Biraku (vicepresidente e coordinatore della visita), si è recata a Tirana e a Valona, oltre ad alcune città turistiche limitrofe. Proprio nella capitale albanese i due rappresentati di Confesercenti hanno visitato il principale istituto Alberghiero, "Neranxi", incontrando la direttrice Elona Rrapaj.

L'OFFERTA

Biraku conferma la qualità e il tipo di formazione che gli istituti alberghieri albanesi offrono ai propri giovani, ed evidenzia come i tirocini nel Veneziano possano rappresentare anche un trampolino di lancio per gli studenti albanesi: «Ai giovani che vorranno venire a Venezia o sulle nostre spiagge per concludere la formazione, potremmo anche offrire un contratto di lavoro nelle imprese di ristorazione. Per quanti invece vorranno tornare a lavorare in Albania, l'esperienza in Italia rappresenterà comunque un valore aggiunto sia in termini di conoscenza linguistica che culturale», afferma Biraku. Questa collaborazione non solo è mirata alla carriera dei giovani studenti albanesi che si approcciano al mondo del lavoro, ma sostiene anche gli imprenditori italiani che in questo modo avranno la possibilità di trovare ed assumere personale qualificato.

INCONTRI ISTITUZIONALI

Tra gli incontri istituzionali non sono mancati quelli tra Simone Venturini, assessore al Turismo del Comune di Venezia, e il sindaco di Tirana Erion Veliaj oltre a quello tra l'ambasciatore italiano in Albania Fabrizio Bucci e il sindaco di Valona Ermal Dredhi.

Proprio il direttore di Confesercenti, ringraziando l'assessore Venturini per la partecipazione, ha voluto sottolineare l'importanza di mantenere vivo l'ambito del turismo poiché rappresenta la prima industria di Venezia.