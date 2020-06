Calciatore del Venezia positivo al Coronavirus: tutta la squadra in isolamento

VENEZIA - Un calciatore del Venezia Fc, serie B, è risultato positivo al Coronavirus al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì scorso da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra. Lo comunica la società lagunare. Per questo motivo, oggi 15 giugno tutta la squadra non ha effettuato la seduta di allenamento in programma, e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario, in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato oggi. Ultimo aggiornamento: 20:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA