Inciampa al mercato e cade: immobilizzata per due mesi. il Comune la risarcisce

SALZANO (VENEZIA) -, procurandosi lesioni che la tengono ferma per due mesi: alla fine ottiene più di 5mila euro didal. Quella che per un'anziana di Salzano doveva essere una normale passeggiata in centro a fare la spesa al mercato del sabato, è invece diventato l'inizio di oltre due mesi di malattia. La donna era infatti inciampata mentre camminava a causa di una buca: oltre ai danni fisici, le sono stati riconosciuti anche quelli morali, al termine di un accordo stragiudiziale in merito a una vertenza che ha visto coinvolto il Comune, proprietario della strada e obbligato alla sua regolare manutenzione. Un caso, perché a provocare problemi alla pensionata non è stata una sconnessione al marciapiede o a un