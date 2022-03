Cade dalle spalle del papà, grave un bimbo di 11 mesi

CAVARZERE - L’elicottero che lo ha soccorso, è dovuto atterrare nel campo sportivo di via Spalato. Non c’era altro luogo in cui potesse posarsi in sicurezza per prendere a bordo quel bambino, di soli 11 mesi, privo di conoscenza che, a quanto pare, era caduto dalle spalle del padre. E trasportarlo all’ospedale pediatrico. Sono stati minuti drammatici quelli passati dai genitori e dai soccorritori del piccolo. Stando ad una prima ricostruzione il bimbo era sulle spalle del padre, probabilmente a cavalluccio, attorno al collo. Poi, per qualche movimento sbagliato è caduto a terra, battendo il capo e perdendo i sensi. Difficile dire cosa sia passato per la testa del papà, in quel momento: senso di colpa, preoccupazione, rabbia, disperazione. In qualche modo, comunque, sono stati chiamati i soccorsi e il personale del Suem 118 è arrivato rapidamente sul luogo dell’incidente. Il bambino respirava a fatica e non si poteva capire se avesse riportato traumi al cervello e in quale misura. In queste condizioni è stata seguita una procedura standard di tipo prudenziale, provvedendo a intubare e a sedare il piccolo, in modo che potesse continuare a respirare e non si agitasse.



I SOCCORSI

Quindi l’ambulanza lo ha portato al campo sportivo e qui l’elicottero lo ha preso a bordo per portarlo al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Padova, dove è stato sottoposto a tutti gli esami, compresa la Tac cranica per verificare la presenza di possibili emorragie. Ora si trova in terapia intensiva, sotto osservazione per almeno 48 ore, che è il tempo solitamente necessario a rilevare la possibile comparsa di ematomi. L’arrivo dell’elicottero è stato notato da parecchie persone e anche il suo atterraggio in campo sportivo, dove alcune persone stavano praticando attività fisica. La notizia dell’accaduto si è sparsa rapidamente, anche con alcune imprecisioni, dato che, secondo qualcuno, si trattava di una bambina, per altri di un bambino; inoltre era controversa anche la destinazione dell’elicottero che secondo alcuni era Mestre. Ora, comunque, non resta che attendere.