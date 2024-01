Venezia. Ca' Foscari, il 2023 anno record per la ricerca: finanziamenti per 33 milioni di euro

VENEZIA - Il 2023 è stato il migliore anno di sempre per l'Università Ca' Foscari di Venezia nell'ambito della progettazione della ricerca, in cui è stato ottenuto il più alto numero di finanziamenti, in totale 33 milioni di euro tra europei, nazionali e regionali.

Si tratta del valore più alto mai conseguito.

«È un risultato di cui andare fieri - sottolinea la rettrice Tiziana Lippiello - premiato dagli investimenti del nostro ateneo nel sostegno alla ricerca sia in termini di servizi che di risorse, reso possibile anche grazie allo sviluppo della ricerca interdisciplinare. Molti di questi progetti sono infatti il frutto dell'iniziativa del Ca' Foscari Research Hub for Global Challenges, nato con lo scopo di promuovere un approccio interdisciplinare alla ricerca unendo competenze di aree diverse, per trovare soluzioni competitive alle sfide economiche, sociali e culturali del nostro tempo. Diversi progetti coinvolgono poi partner della nostra alleanza Eutopia, che si sta qualificando sempre più come una preziosa opportunità anche per la ricerca».

Per la progettazione nazionale, i finanziamenti (15,8 milioni) rappresentano un record; la somma più consistente è legata ai progetti «Prin» (oltre 10 milioni) ma è rilevante anche il contributo dei finanziamenti da altri ministeri, dei programmi del Fondo Sociale Europeo e di fondazioni private. Il 2023 è l'anno migliore anche per la progettazione europea, con un contributo di oltre 17 milioni per 35 progetti, 11 collaborativi, 18 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e 6 grant dello European Research Council (Erc). Sono state inoltre attribuite 11 borse di mobilità Erc Visiting Fellowship Programme.

A Venezia oltre 50 persone seguono la progettazione e la gestione dei progetti nei Settori Ricerca dei Dipartimenti e nei Centri.