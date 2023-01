MARTELLAGO - Si avvicina la stagione delle aste di Ca' della Nave. C'è grande attesa per quella, con prezzo base di dieci milioni e mezzo, slittata in primavera per questioni burocratiche-giuridiche e con data ancora da definire, del cuore del complesso storico-monumentale e sportivo, villa, barchesse, cantine, parco e ovviamente il campo da golf, già appartenuti alle fallite società del gruppo De Vecchi. Prima però, il 21 marzo, è stato fissato l'ennesimo tentativo di vendere un'altra porzione del bene, che è frammentato in più proprietà, quella dei residence, nella parte ovest. L'ennesima procedura fallimentare relativa alla perla di Martellago, in capo al tribunale di Milano, giudice delegato Luca Giani, curatore Vito Potenza, riguarda la Progetti Immobiliari, società milanese già proprietaria del complesso immobiliare e ricettivo Il Vivaio-Ca' dei Dogi, con oltre 40 tra appartamenti e monolocali immersi e con vista sul campo da golf. La srl, oggi fallita, non è più riuscita a onorare il mutuo contratto con la Banca Nazionale del Lavoro che ha quindi proceduto al pignoramento degli immobili e promosso la procedura di esecuzione immobiliare.



LA VICENDA

Anche questa vicenda si trascina da oltre un decennio e ha visto ripetuti tentativi di vendita degli immobili del residence, la cui attività è tuttora in esercizio attraverso la curatela fallimentare che nel 2016 ha proceduto con una gara ad hoc per dare in affitto il ramo d'azienda. Anzi, gli alloggi sono per lo più sempre occupati. Ma i vari tentativi di piazzare i beni, in blocco o per pezzi, non hanno dato finora grandi risultati e si è riusciti ad aggiudicarne pochi. E l'ultima asta complessiva, tenutasi il 21 giugno scorso con prezzo di partenza di 3,1 milioni, è andata deserta. Ora si riprova, con un consistente ribasso, la base d'asta scende a 1.743.750 euro per l'intero complesso dei beni organizzati per l'attività di residence, con 33 appartamenti completamente arredati, più i locali a uso reception e il terreno su cui insistono i posti auto, oltre 60 in tutto, giardini privati, spazi condominiali e una quota della piscina scoperta, oltre alle autorizzazioni per lo svolgimento della stessa attività. La vendita, con modalità telematica sincrona, si terrà presso l'Executive Business Centres in via Monti a Milano il 21 marzo 2023, a partire dalle 13.