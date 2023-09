VENEZIA - Arte, cultura e innovazione: un omaggio alla bellezza eterna di Venezia e al suo patrimonio artistico. La facciata della Ca' d'Oro tornerà a risplendere grazie a un innovativo impianto di illuminazione senza precedenti.

IL PROGETTO

«Il progetto - spiega Toto Bergamo Rossi, direttore di Venetian Heritage - è il frutto di uno studio illuminotecnico e storico-architettonico unico nel suo genere, che tiene conto dei trafori, dei volumi e dei colori della facciata ed e il primo in assoluto per un palazzo che si affaccia sul Canal Grande». «L'illuminazione prosegue - della facciata fa parte di un progetto piu ampio per il completo rinnovamento della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, promosso da Venetian Heritage in collaborazione con la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti». A collaborare ancora una volta con Venetian Heritage, fondazione no profit internazionale presieduta da Valentina Marini Clarelli Nasi - che sostiene iniziative culturali tramite restauri, mostre, pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche - è l'azienda Pomellato che ha contribuito al finanziamento del progetto "Luce e Riflessi", che prevede l'installazione di un sistema di illuminazione all'avanguardia sulla facciata della Ca' d'Oro, oggi sede della Galleria Giorgio Franchetti della Direzione regionale Musei Veneto ministero della Cultura. In occasione della presentazione del progetto concluso, è stata creata la collana "Venetian Dream", ispirata a questo iconico palazzo, la cui catena è incastonata con oltre 4mila diamanti e rappresenta un tributo alla bellezza senza tempo di Venezia. «Siamo orgogliosi -si sofferma Sabina Belli, amministratore delegato di Pomellato - di contribuire alla valorizzazione di questa meravigliosa facciata che riflette la ricca e varia cultura estetica di Venezia».

L'ACCORDO

Il ministero della Cultura e Venetian Heritage hanno guidato il progetto per l'installazione di un sistema di illuminazione notturna sostenibile e a basso impatto ambientale, studiato appositamente per valorizzare i marmi policromi della celebre facciata gotica. L'illuminazione mettera in risalto la preziosa lavorazione dei marmi e rievochera le antiche dorature. ll progetto e stato curato dall'architetto Alberto Pasetti Bombardella, titolare dell'omonimo Studio Pasetti mentre l'azienda Erco, leader a livello internazionale dell'illuminazione sostenibile dell'architettura con tecnologia led, ha fornito i corpi illuminati.