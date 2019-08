Voleva piazzare una bomba a Rialto: baby-jihadista in permesso premio

VENEZIA - Ha goduto di sette ore di libertà, per buona condotta, fuori dal carcere minorile il baby-jihadista arrestato, con tre adulti, il 30 marzo 2017 per terrorismo.



Il ragazzo, si trova in carcere a Cagliari con una condanna di 4 anni e 8 mesi

gli altri tre (condannati con sentenza definitiva a 13 anni complessivi) aveva, tra le loro varie, l'intezione di mettere a segno un attentato in uno dei monumenti più importanti del patrimonio artistico italiano il Ponte di Rialto. «Se metti un bomba a Rialto - diceva nelle intercettazioni ambientali il minorenne ai complici - guadagni subito il Paradiso».

