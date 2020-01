Bomba day, si ferma anche l'aeroporto di Tessera

MESTRE - Bomba day: stop ai voli all'aeroporto di Tessera domenica 2 febbraio per le operazioni di disinnesco di una bomba della seconda Guerra mondiale, del peso di 500 libbre, rinvenuta a Marghera. Lo comunica la Save, la società che gestisce lo scalo lagunare. L'aeroporto non sarà operativo dalle ore 8.30 alle 12.30. In questa fascia oraria saranno autorizzati solo i voli in partenza arrivati prima della chiusura (8.30), mentre tutto il resto del traffico, in arrivo e in partenza tra le 8.30 e le 12.30, sarà sospeso. Save consiglia i passeggeri di contattare le compagnia aeree, o le agenzie di viaggi per informazioni sul proprio volo.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni sarà necessario evacuare la popolazione residente compresa nel raggio di 1.816 metri dal luogo di ritrovamento dell'ordigno (circa 3.500 persone). Dalle ore 6 le Forze dell'Ordine e la Protezione Civile saranno impegnate nelle operazioni di evacuazione, informazione e assistenza alla cittadinanza. Dalle ore 6.00 alle 7.00 è stato disposto un servizio navetta gratuito da parte di Actv per raggiungere il Palasport Taliercio, individuato come punto di raccolta e area per l'ospitalità. Bus navetta, con partenza ogni 5 minuti, transiteranno da Viale San Marco, lungo le fermate Sansovino, Molmenti, Boerio, Forte Marghera fino al Taliercio. Per tutto il periodo di evacuazione sarà attivo uno specifico servizio anti sciacallaggio da parte delle Forze dell'ordine. Dalla oggi, mercoledì 29, i volontari della Protezione civile hanno iniziato un'attività di informazione "porta a porta" per avvisare correttamente cittadini, attività produttive, ricettive e imprese.

Ultimo aggiornamento: 19:15

