Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 23 marzo 2021

Sono 1.966 i positivi al Covid in più nelle ultime 24, ore mentre i decessi sono 52. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione Veneto. Il bilancio complessivo della crisi sanitaria è di 369.502 infetti e 10.414 vittime. Cresce sempre la pressione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati in totale sono 2.013, nei normali reparti medici sono 1.753 (+34 ). In controtendenza i pazienti delle terapie intensive, sono 260 (-4).

Superano quota 2.000 i ricoverati per Covid negli ospedali del Veneto. Il dato è stato rfierito dall'assessore regionale alla Salute, Manuela Lanzarin. In particolare, i pazienti Covid negli ospedali sono 2.013, 55 in più rispetto a ieri. In area non critica vi sono 1.753 pazienti (+39), e in terapia intensiva 260 (+16). In queste ultime sezioni vi sono anche 286 pazienti non-Covid., per un totale di 546 posti letto occupati in totale sui 1.000 potenziali.

