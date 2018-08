Una lunga maratona di baci, così si congeda la Biennale teatro

di Giambattista Marchetto

VENEZIA - La Biennale Teatro 2018 si chiude con una maratona del bacio. Domenica 5 agosto il 46. Festival Internazionale del Teatro vedrà infatti in scena Kiss me, un montaggio da percorsi di lavoro compiuti nelle masterclass di Biennale College Teatro. Nell'arco dell'intero Festival - dal 23 luglio al 4 agosto - si sono svolti infatti laboratori di drammaturgia, regia, recitazione, fotografia, arte performativa tenuti da Roberto Latini, Silvia Calderoni, Gisèle Vienne, Guido Mencari, Jacop Ahlbom, Vincent Thommaset, Francesco Manetti e Alessio Maria Romano, Antonio Rezza e Flavia Mastrella.IL DIRETTOREIl direttore Antonio Latella ha proposto loro un tema: il bacio, attorno a cui lavorare insieme ai 152 giovani artisti selezionati con un bando internazionale. Il tema proposto guardava al bacio «come gesto entrato a far parte della nostra quotidianità, ma anche come atto performativo che sempre si rinnova fino a rendersi irripetibile e unico chiarisce Latella - Si potrebbe partire da questa domanda: gli esseri umani si sono sempre baciati? E il bacio stesso, o il gesto del baciarsi, ha conservato negli anni sempre la stessa valenza o il suo significato è andato mutandosi con il tempo? Tutto contribuisce a rendere l'atto del baciarsi, o il bacio, uno dei gesti più forti e misteriosi che esistano in natura».