Autocisterna si rovescia lungo il ciglio stradale: autista incastrato e ferito

CONA - Alle 15.30, di oggi lunedì, 14 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 516, in località Pegolotte in via Cavarzere a Cona per un’autocisterna finita rovesciata sotto il ciglio stradale: ferito l'autista. I pompieri arrivati da Cavarzere, hanno messo in sicurezza l’autocisterna carica di melassa di barbabietola ed estratto dalla cabina di guida l’autista rimasto incastrato. Il conducente è stato preso in cura dal personale del Suem per essere stabilizzato e trasferito in pronto soccorso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 18.

