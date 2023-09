Noale. Autocisterna carica di stirene è finita parzialmente fuori strada, pericolo biologico sfiorato: travaso dell'idrocarburo

NOALE (VENEZIA) - Autocisterna carica di stirene è finita parzialmente fuoristrada, pericolo biologico sfiorato. Dalle 13:30, di oggi mercoledì 6 settembre, i vigili del fuoco sono impegnati in via del Giansero a Noale per un’autocisterna carica di stirene finità parzialmente fuoristrada in un fossato, dopo aver affrontato una curva. I pompieri arrivati da Mestre, hanno messo in sicurezza l’autoarticolato e fatto intervenire il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che hanno predisposto tutte le operazioni per travasare l’idrocarburo su un’altra cisterna.

Le operazioni finali di recupero del mezzo da parte di un’autogru con l’assistenza delle squadre dei vigili del fuoco sul posto sono andate avanti oltre alle 20.