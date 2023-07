VENEZIA - Pausa veneziana per l’ex ct della nazionale (ed ex allenatore di Juve e Inter) Antonio Conte. Tra lunedì e martedì quello che è considerato uno degli allenatori più bravi e vincenti del panorama internazionale si è concesso una breve vacanza a Venezia, come ha testimoniato lui stesso attraverso la pubblicazione di uno scatto su instagram.

A bordo di un taxi, si vede Conte assieme alla moglie e i bene informati affermano che abbia dormito allo Stucky. Ma a tenere banco in questi giorni è però un’altra figura, cioè quella del campione belga Romelu Lukaku. Il protagonista del calcio mercato 2023 è stato evocato” anche a Venezia. Complici due foto che ha acceso i social veneziani tra una fantasia di immaginarlo compagno d’attacco del bomber lagunare Pohjanpalo e il gossip dell’ennesima celebrità in città tra una gondola e uno spritz al Todaro. Del resto, il campione belga è separato in casa al Chelsea e non è partito per la tournée americana con la squadra londinese.



Due sono le immagini che hanno fatto il giro del web e dei contatti whatsapp. La prima immortala quello che si è pensato potesse essere il calciatore intento a bersi uno spritz a San Marco. Ma secondo l’autore della foto, era un americano in visita a Venezia. La seconda invece è stata scattata da un passante che l’ha ripreso a bordo di una gondola. Lì la somiglianza però è tanta, al punto da avviare un vero e proprio “dibattito” sul web. Addirittura dalle fondamenta, al passaggio della gondola, c’era chi l’ha chiamato per nome.

Il calciatore tornato al Chelsea, però, in questi giorni viene dato a Londra, seppure in uscita verso il calcio arabo. Eppure c’è stato anche chi ha immaginato un “incontro veneziano” tra Conte e il suo ex pupillo. Fantasie del calcio d’estate, mentre sui social continua la “caccia” al bomber ex interista.