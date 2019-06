Visita-lampo del principe Alberto di Monaco: sosta alla Biennale d'Arte

Anna Licia Balzan, Console onorario del Principato di Monaco a Venezia che ha organizzato la visita.

VENEZIA - Visita lampo del principein laguna: attorno alle 15 di oggi, mercoledì 26, è arrivato con un piccolo gruppo di amici e diplomatici, e si è recato alla Biennale d'Arte in corso ai Giardini di Castello dove ha visitato i padiglioni di Francia, Giappone e Stati Uniti. Accanto ad Alberto di Monaco c'eraIl principe era accompagnato da una giovane guida della Biennale. In giornata altri appuntamenti di carattere culturale a Venezia per il principe.