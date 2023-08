MESTRE - Questa mattina, 25 agosto, poco prima delle 9 un albero si è spezzato ed è caduto in mezzo a Corso del Popolo a Mestre bloccando il traffico. Fortunatamente non ha centrato le auto in transito, ma ha rovinato alcune macchine che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze. Traffico bloccato e sul posto stanno intervenenedo i vigili del fuoco.