Acqua alta a Venezia, il Mose attivo in tutte le bocche di porto

VENEZIA - Maltempo in Veneto, a Venezia il sistema Mose è attivo in tutte le bocche di porto. Ad annunciarlo è stato questa mattina, 8 gennaio, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, su Telegram.

Dopo il caso dell'Epifania bagnata per la basilica di San Marco, con un’alta marea arrivata a lambirne il nartece, nonostante non si siano registrate misure eccezionali. Sono infatti bastati 97 centimetri, che hanno raggiunto il picco alle 6, a causare non pochi disagi ad uno dei simboli di Venezia. Il giorno della festa della befana nessuno aveva messo le paratoie per impedire che l'acqua entrasse in basilica.