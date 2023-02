VENEZIA - Volksbank chiude il 2022 con un utile netto in crescita a 75 milioni e propone ai soci un dividendo di 0,62 euro (2 cent in più rispetto all'anno scorso). L'istituto con base a Bolzano e 88 sportelli in Veneto (tre in Friuli, Pordenone, Sappada e Sacile) conferma la sua strategia di sviluppo con focus sul Nordest, dove entro l'anno verranno aperti altri tre sportelli. In aprile l'assemblea per il rinnovo del cda: il patto di sindacato che controlla circa il 5% del capitale è pronto a riproporre come presidente Lukas Ladurner e i rappresentanti veneti Giuseppe Padovan (vicepresidente attuale) e Margherita Marin. «Sono disponibile a un nuovo mandato. Quest'anno il cda si ridurrà da 12 a 9 membri e il patto di sindacato ha già fatto una sua lista per il cda della quale fanno parte anche i riconfermati rappresentanti della componente veneta Giuseppe Padovan e Margherita Marin - afferma Ladurner -. Il bilancio 2022 di Volksbank presenta numeri molto solidi che non considerano operazioni straordinarie».

Nessuna cosmesi. «Noi vogliamo crescere in tutti i nostri territori però indubbiamente i margini in Veneto sono molto più ampi che altrove, mentre in Friuli stiamo bene così», avverte il presidente che poi affronta anche lo spinoso tema del valore delle azioni, oggi quotate su un mercato telematico indipendente e un po' asfittico: «Sulla piattaforma Hi-Mtf c'è ancora una coda di vendita delle azioni Volksbank, nonostante i buoni risultati dell'azienda e il valore implicito del titolo. Il motivo è che in passato è andata persa tanta fiducia, dobbiamo riguadagnarcela coi risultati». Il prezzo delle azioni Volksbank, 8,3 euro, «è abbastanza basso», sottolinea Ladurner: «Speriamo con questi risultati che si possa esaurire e che si possa tornare a scambi normali e che il titolo si possa apprezzare». Confermata anche per il futuro una percentuale di utili ai soci del 40%. Detto che gli azionisti attuali sono 58mila, 15mila veneti, e che in coda ci sono da vendere ancora 700mila azioni, il direttore generale Alberto Naef delinea l'andamento del 2023 e parla anche di Borsa: «Vediamo ancora un anno positivo perché le previste problematiche sui crediti non si stanno ancora avverando. Le aziende sono riuscite a gestire bene l'impatto dell'aumento dei costi, mentre l'occupazione stabile permette alle famiglie di resistere agli aumenti dei prezzi. Siamo sereni. La banca ha raggiunto un livello di solidità che riteniamo adeguato, con un Cet1 cinque punti sopra il requisito minimo, abbiamo le spalle coperte da un buffer di capitale da 360 milioni. Tra l'estate e l'autunno - annuncia il Dg - arriverà il nuovo piano industriale». All'orizzonte può esserci la Borsa. «Questa è una scelta che deve fare il consiglio - avverte Naef -. Non abbiamo fatto valutazioni in merito. Vedremo cosa diranno cda e soci».



Le linee di crescita sono comunque ben definite, col focus sul Veneto. «Siamo molto contenti, il costo del rischio ha un andamento molto positivo, i prestiti sono in regolare ammortamento e continuiamo la nostra strategia di crescita - dichiara il Dg - dopo l'apertura a novembre di uno sportello a Camposampiero (Padova), a maggio apriremo ad Arzignano (Vicenza), dopo l'estate a Padova e Caorle (Venezia)». Una strategia in concorrenza anche con la Cassa di risparmio di Bolzano - Sparkasse, che ha rilevato Cividale, anche se il Friuli non è territorio di sfida: «Lì abbiamo tre sportelli, Pordenone, Sappada, e Sacile, e stiamo bene così - dichiara Naef -. In Veneto invece siamo pronti ad assumere ancora 50 addetti sul centinaio in totale nell'anno».

PATRIMONIO IN AUMENTO

Il patrimonio netto tangibile di Volksbank è salito a 846 milioni. Ridotti crediti deteriorati, in calo anche i costi. Rendimento del patrimonio netto al 9,6%, miglior risultato nella storia della banca. Il numero dei clienti in totale è attorno ai 250mila, 129.270 in Veneto (+ 1,81%) dove la raccolta diretta è in crescita con punta a Venezia (+ 3,62%).