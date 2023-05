È ufficiale, Udinese-Napoli confermata per le 20:45 di giovedì

UDINE - È definitivo, la tanto attesa partita tra Udinese e Napoli si giocherà giovedì 4 maggio alle 20:45. Questa mattina, martedì 2 aprile, lo scudetto era tornato in prefettura a Udine e a Napoli per valutare un anticipo del calcio d'inizio alle 18 lo alle 18:30. Al termine del vertice sull'ordine pubblico, l'orario non subirà cambiamenti. A partecipare al tavolo napoletano il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e in collegamento il prefetto di Udine Massimo Marchesiello.