Coronavirus, dal cuore di Udine un messaggio di speranza per chi sta a casa e per chi lotta

C'è chi lotta negli ospedali, come medico, infermiere o paziente. E chi lotta sul posto di lavoro, oppure stando a casa osservando le regole della quarantena per l'epidemia da Coronavirus, che si protrarrà fino al 3 maggio.

La Loggia di San Giovanni in centro storico a Udine questa sera, venerdì 10 aprile, è stata illuminata con il tricolore mentre sul piazzale è stata deposta la bandiera con l’aquila del Friuli dell’Associazione Udinese Club, come gesto di sostegno alla popolazione friulana in questo momento di emergenza da Coronavirus.



Ultimo aggiornamento: 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’azione promossa da Gp Eventi con Alessandro Pomarè, Creavidea, Matteo Favi e Bepi Marcon, ringraziati dall’assessore Maurizio Franz: «E non a caso sono stati scelti proprio l’aquila del Friuli e il tricolore, a indicare non solo il nostro essere insieme friulani e italiani ma anche il fatto che il Friuli c’è, e sta offrendo un aiuto decisivo, in termini di ricerca e di personale sanitario, al resto del Paese».Un messaggio di speranza in un centro storico vuoto, in questo venerdì sera, con l'auspicio che possa presto tornare a riempirsi senza preoccupazioni.