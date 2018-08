Da Roma a Udine in bus: nello zaino due kg di hashish e marijuana

UDINE - Un cittadino nigeriano, di 33 anni, domiciliato a Roma, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di sostanze stupefacenti: era appena arrivato in città con un pullman dalla capitale con oltre 2 chili di hashish e marijuana nello zaino. Ieri mattina l'uomo ha insospettito gli agenti di Polizia che intorno alle 8.40 stavano controllando la zona di borgo stazione. Alla loro vista ha accelerato il passo per eludere i controlli. Fermato, è stato trovato in possesso di due grossi involucri sigillati ermeticamente con cellophane poi risultati essere sostanza stupefacente. I due involucri avevano un peso di circa 1.100 e 1.069 grammi. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro insieme con 3 cellulari.

