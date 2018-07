Passa le vacanze estive in Friuli: lo trovano morto dopo quattro giorni

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATISANA (Udine) - Trovatoun turista che da anni passava le vacanze in Friuli, nel complesso del porto turistico di, nel comune di. Si tratta di untedesco che era arrivato in maggio per trascorrere come sempre lenella località balneare della Bassa Friulana. Gli addetti di una agenzia del posto che lo conoscevano da tempo si sono preoccupati perché erano diversi giorni che non lo vedevano.Normalmente l'uomo, 78 anni, usciva dalla sua casa vacanze ogni giorno per una passeggiata e per bere il caffè. Dopo l'allarme, scattato con una chiamata al Nue 112, sul posto è giunta una equipe medica inviata dalla centrale Sores di Palmanova e i vigili del fuoco, insieme a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Latisana. Erano le 12 di oggi, lunedì 2 giugno.L'alloggio era chiuso e i pompieri hanno aperto la porta; subito dopo è stata fatta la: l'uomo è stato trovato morto nel letto, deceduto con ogni probabilità per un malore che ha colto nel sonno. I militari dell'Arma hanno informato subito il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che poi ha rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma, affidata alle onoranze funebri per il rimpatrio. L'uomo era inda solo.