Tolmezzo, 65enne a bordo di un bus molesta diverse donne: denunciato per violenza sessuale

UDINE - Un uomo di 65 anni è stato denunciato per violenza sessuale: i primi giorni di agosto era stato fermato dalla Polizia locale della Comunità di montagna della Carnia all'autostazione di Tolmezzo ( Udine) per aver importunato e molestato alcune donne. Il 65enne si trovava in stato di ebbrezza alcolica, a bordo di un autobus in partenza.

Nel frattempo le vittime si erano già allontanate senza poter essere identificate. Nei giorni successivi è stata avviata un'articolata attività d'indagine, partendo dall'analisi delle immagini di videosorveglianza. Da qui sono stati ricostruiti i movimenti dell'uomo all'interno dell'autostazione, ulteriormente verificati sul campo in



collaborazione con i conducenti degli autobus di linea del trasporto pubblico locale Arriva Udine Spa. Una volta confermato l'accaduto si è potuto risalire all'identità delle vittime le quali, solo dopo essere state rintracciate dalla Polizia Locale, hanno deciso di