Spacciava agli studenti universitari: trovato con un chilo di droga

UDINE - Un cittadino di origini algerine, di 56 anni, residente a Udine, è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Udine dopo essere stato trovato in possesso di 1,2 chili di stupefacenti, tra hashish e marijuana. I Carabinieri hanno monitorato per giorni gli spostamenti dell'uomo osservando diversi episodi di cessioni di droga a studenti universitari nella zona del Villaggio del Sole, in seguito a numerose segnalazioni dei residenti della zona che avevano notato un sospetto via vai di ragazzi nel piazzale Valle del But. Individuata l'abitazione dello straniero, già noto alle forze dell'ordine, ieri sera sono state eseguite le perquisizioni. Buona parte dello stupefacente era nascosto in casa, in una intercapedine tra credenza e cucina. Parte della droga era già suddivisa in decine di dosi. Oltre alla droga i militari hanno sequestrato anche 500 euro in banconote di piccolo taglio di sospetta provenienza.

