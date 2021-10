Si "arrampicano" con le moto da cross fino a 1370 metri e uno si ferisce, soccorritori al lavoro

TREPPO CARNICO - Una quindicina di soccorritori impegnati per l'intera serata di oggi, domenica 10 ottobre, in una operazione di soccorso nel gruppo del Monte Tersadia. A richiedere aiuto un gruppo di tre motociclisti tedeschi che in sella alle loro moto da cross hanno raggiunto Casera Tersadia a quota 1370 metri, nei pressi della quale uno di loro si è infortunato fratturandosi una gamba.

Sul posto le squadre della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco i quali, partiti con mezzi fuoristrada da Treppo Carnico, hanno poi percorso cinquecento metri di dislivello a piedi lungo il sentiero 409a per raggiungere la casera dopo aver individuato la posizione esatta dei richiedenti aiuto grazie all'invio di coordinate alla Sores tramite whatsapp.

Il ferito è stato imbarellato - sul posto anche un soccorritore con competenze medico sanitarie - e trasportato a valle lungo lo stesso sentiero risalito a piedi dai soccorritori con l'ausilio di corde di sicurezza: le operazioni richiederanno ancora del tempo.