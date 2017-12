Il sindaco Honsell si è dimesso: «Mi candido alle prossime Regionali»

di Paola Treppo

UDINE - Il sindaco diFurio Honsell ha consegnato la lettera didalla carica di primo cittadino del capoluogo friulano per correre allein programma nel marzo-aprile 2018 in Friuli Venezia-Giulia. Il mandato sarebbe scaduto a maggio-giugno: anche a Udine si voterà in primavera per il rinnovo del Consiglio comunale e per scegliere il sucessore di Honsell.«Lascio anticipatamente questo ruolo con, con la convinzione però di essermi adoperato al meglio della mia passione, impegno e forza a non deludere mai l'alta eredità morale e civile di questa città».È un passaggio della lettera di dimissioni presentata oggi, venerdì 29 dicembre, da Honsell, al consiglio comunale, tramite il presidente Carmelo Spiga.Trascorsi venti giorni dalla data di oggi, termine previsto a norma di legge per la presentazione di un'eventuale revoca, le dimissioni saranno effettive, il 18 gennaio.«Al termine di quasi dieci anni nei quali ho avuto il privilegio e l'onore di ricoprire il ruolo di sindaco - ha scritto il primo cittadino - voglio esprimere i miei più appassionatia tutti i cittadini di Udine, per il loro senso civile, a tutto il personale dell'amministrazione di Udine per lo spirito die dedizione al lavoro e a tutti i consiglieri comunali e agli assessori per l'impegno profuso».«Per dieci anni, tutti i giorni - ha proseguito - ho cercato di mettermi al loro servizio vivendo esperienze umane, professionali e politiche che mi hanno profondamente trasformato e mi hanno insegnato la sterminata vastità delle problematiche urbane e sociali, nonché la grandiosità della nostra città. Ho cercato di contribuire aldi ogni cittadino e accrescere ildi Udine a livello nazionale ed europeo e - ha concluso Honsell - ho cercato di non lasciare mai indietro nessuno, adoperandomi a rendere Udine, inclusiva e sostenibile».