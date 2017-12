di Paola Treppo

FORNI DI SOPRA (Udine) - È stato attivato ieri il servizio dicon il, sulla trattaVarmost, a. Il servizio èe, dopo alcuni anni di ferma per poca neve, arriva in aggiunta al servizio disu strada. Il servizio di Gatto Bus ha questi orari: 8.45-13.30/14-16.30, con partenza dalla stazione di Varmost. Ski Bus e Gatto Bus sono gratuiti.Lo Ski Bus viaggia invece sulla strada, è una piccola corriera e resta in servizio fino al 7 gennaio 2018. Funziona con orario continuativo, 8.45-12.30/13.30-16.15, tutti giorni dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Dal 13 gennaio all’11 marzo 2018 funzionerà con gli stessi orari ma nei soli fine settimana.La tratta che segue lo Ski Bus:Varmost, Edelweiss, Villa Verde, Larici, Posta, Impianti Davost, Davost, La Stube, Località Cella, Centro Scolastico, Posta, Larici, Villa Verde, SeggioviaIl bacino sciabile di Forni di Sopra è suddiviso in due zone: il Davost a fondovalle, dedicato ai, con piste medio-facili servite da seggiovia, sciovie e tapis roulant e attigua scuola sci; l'area del Varmost, meta degli sciatori più, con piste lunghissime che partono da una quota dimetri e raggiungono i 900 metri. L’innevamento programmato sulla totalità delle piste è assicurato da un moderno impianto. Preparati maestri disono a disposizione per lezioni individuali o collettive.A Forni di Sopra gli appassionati di sci nordico hanno a disposizione uno splendidodi 13 km che percorre la vallata tra i silenziosi boschi di conifere e il fiume Tagliamento e che fa parte del circuito. La pista comprende anche un anello di 3 km innevato artificialmente con illuminazione notturna su 2 km.Nel complesso sportivo vi si trovano: piscina, sauna finlandese, sauna infrarossi, doccia emozionale, bagno turco, sala massaggi, lettini solari, percorso Kneipp.Per gli amanti dei musei e della cultura locale c'è la mostra “La vegetazione del Parco”, apprezzata anche dai più piccoli, che illustra e descrive i diversi ambienti vegetali presenti nell'area protetta del Parco; il Museofornese, invece, rappresenta uno spaccato di vita passata. Sono esposti arnesi utilizzati nei lavori agricoli e le originali attrezzature della. il Museo “Il filo dei ricordi”, infine, è composto da una ricca esposizione sulla grande tradizione dellaForni di Sopra è molto consigliato per famiglie con bimbi piccoli perché ci sono molte occasioni di gioco e divertimento: nei pressi delle piste di fondovalle c'è il Fantasy Snow Park con giochi gonfiabili, percorso snow tubing, pista slittino con percorsi per l’apprendimento dello sci, pista di pattinaggio e la nuova palestra boulder.All'indirizzo web http://www.promotur.org/Montagna-neve/Forni-di-Sopra/Infoneve la situazione delle aperture die piste in tempo reale.Qui, invece, http://www.promotur.org/Montagna-neve/Forni-di-Sopra-Sauris/Ski-map la mappa per orientarsi sulla totalità del