Sciatrice si incastra sotto il tronco di un albero, l'attacco non si sblocca: ci vuole l'elicottero

Una sciatrice di 56 anni, residente a Tricesimo, si è infortunata oggi, 27 dicembre 2021, durante una discesa al rientro dal monte Chiadin. A causare l'infortunio è stato il tronco di un albero sotto il quale lo sci si è incastrato senza che l'attacco si sbloccasse, causando una forte tensione alla gamba e impedendo alla donna il prosieguo della discesa in autonomia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 a poca distanza dalla pista forestale che la sciatrice, assieme ai compagni di escursione, stava per imboccare al rientro dal canale nord est del Monte Chiadin. I compagni di escursione hanno chiamato il Nue112 e atteso i soccorsi. La SORES ha allertato il soccorso Alpino, stazione di Forni Avoltri e la Guardia di Finanza oltre all'elisoccorso che ha poi effettuato il recupero dell'infortunata, stabilizzata e imbarellata dall'equipe tecnico sanitaria di bordo e condotta in ospedale a Tolmezzo, tramite sbarco e imbarco con verricellate da trenta metri.