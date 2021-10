Udinese affamata di punti nella "tana" della Samp La diretta

La Sampdoria ospita l'Udinese nella settima giornata di A: padroni di casa reduci dal doppio ko contro Napoli e Juventus. D'Aversa si affida comunque al solito 4-4-2 con Caputo e Quagliarella in attacco. I bianconeri friulani, reduci da 3 sconfitte consecutive, scendono in campo col solito 3-5-2: in attacco spazio a Beto e Deulofeu.

CRONACA

In gol Pereyra al 15' per l'Udinese e al 24' sfortunato autogol di Stryger Larsen per l'1-1. Al 43' Beto riporta avanti i friulani.

Le formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. Allenatore: Roberto D’Aversa

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Molina, Pussetto, Samardzic, Forestieri, De Maio, Soppy. Allenatore: Luca Gotti

