Resi operativi 140 milioni per gli investimenti dei Comuni sul territorio, con un apporto fresco di risorse, rispetto a quelle stanziare già in Finanziaria, di 37 milioni: analizzando questa cifra dell’assestamento di bilancio varato a maggioranza venerdì sera dal Consiglio regionale, è possibile avere uno spaccato delle risorse che stanno per arrivare sulle aree delle province di Udine e Pordenone (34 milioni) nell’ambito degli 812 milioni complessivi. A questi fondi si aggiungono tutti quelli che arriveranno ai diversi settori del pubblico e del privato attraverso le misure di carattere generale. L’assessore Zilli, non si sbilancia a dividere la ricaduta dell’assestamento per ogni provincia, ma evidenzia la logica sottesa e che avrà un impatto significativo ovunque: «Abbiamo voluto completare un lavoro avviato sin dall’inizio della legislatura e cioè infondere la fiducia che alimenta gli investimenti – spiega -. Per questo abbiamo lavorato lungo due direttrici: con incentivi immediati per abbattere i rincari che famiglie e imprese stanno sostenendo; favorire investimenti strategici e capaci di rendere attrattiva la regione, con supporti a Consorzi industriali, Poli intermodali e al settore agricolo, attraverso il Piano che il presidente Fedriga ha chiamato siccità zero». All’interno di questo progetto, oltre ai fondi per i bacini di accumulo e l’azienda pilota per applicare ulteriori risparmi d’acqua, «ci sono 150mila euro per studiare la desalinizzazione del mare in Fvg». Setacciando le partite puntuali decise a favore dei Comuni, in provincia di Udine riceveranno fondi: Comeglians, 400mila euro per l’efficientamento energetico dell’ex scuola, Udine 2 milioni per la palestra di roccia, Taipana 700mila euro per la realizzazione di un camping, Lignano 1,7 milioni per i lavori di ammodernamento dell’arena Alpe Adria, Coseano 700mila euro per la ristrutturazione della sede municipale, Cervignano 1 milione per il I lotto di rigenerazione della ex caserma Pasubio, San Giovanni al Natisone 1 milione per il completo rifacimento del muso sottopasso ferroviario di via Roma, Tarcento 1,7 milioni per il I lotto di riqualificazione delle aree circostanti il centro storico, Castions di Strada 2 milioni per lavoro di miglioramento sismico della scuola Pellis.

FRIULI OCCIDENTALE



In provincia di Pordenone, invece, Valvasone Arzene si porta a casa 550mila euro per l’acquisto di parte del castello, Pordenone 3 milioni per Borgomeduna, Fontanafredda 1,7 milioni per l’adeguamento dello stadio, Morsano 500mila euro per la progettazione e la realizzazione di un collegamento tra la strada di Cordovado e il ponte di Madrisio. Infine, altri 500mila euro vanno a Brugnera per la progettazione di un campus tecnologico del mobile. «Destinati ai Comuni anche quei 103 milioni legati alla concertazione per opere finanziate con la legge di Stabilità di fine anno e che sono stati resi operativi solo in virtù della norma inserita in assestamento. Al Pordenonese, sintetizza la consigliera di Fi Mara Piccin, tra concertazione e nuove risorse vanno 34 milioni. Restando alle risorse per il territorio, ancorché non ancora ripartite, Zilli evidenzia che rappresenteranno una novità i «500mila euro stanziati in via sperimentale a favore delle famiglie con bambini portatori di disabilità grave, affinché possano realizzare aree nelle loro case, o in abitazioni condivise, adatte alle esigenze di queste persone», così come i 2,6 milioni che finanzieranno parchi gioco nelle materne (uno per ogni istituto comprensivo) i cui giochi siano accessibili ai bimbi disabili. Cinque milioni, poi, per Informest quale soggetto attuatore di tutte le politiche europee e della consulenza per il Pnrr. E Zilli anticipa che «a settembre ripartiremo con un’azione di ulteriore informazione e sensibilizzazione tra gli enti locali».