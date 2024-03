Udine. Rapina nella tabaccheria in via Marsala: il ladro ruba 400 euro e fugge in bici. Indagini in corso

UDINE - Nella serata di ieri, mercoledì 6 marzo, è avvenuta una rapina ai danni della tabaccheria Cavallo in via Marsala, 42 a Udine. Il bottino è stato di circa 400 euro per il malvivente che ha estratto un coltello e ha minacciato la titolare.

Il ladro una volta fattosi consegnare il denaro, è scappato in bicicletta. A quel punto, la titolare della tabaccheria ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Udine. Ora i militari stanno indagando per far luce su quanto è accaduto e individuare la persona responsabile della rapina.