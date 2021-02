Sedicenne rapinato, denunciati un ventenne e il complice minorenne

UDINE - Due giovani, un ragazzo di 20 anni e un minore, sono stati denunciati dalla Polizia per la rapina delle 21 di martedì ai danni di un ragazzo di 16 anni, residente in provincia, derubato di soldi e monopattino elettrico davanti alla stazione ferroviaria di Udine. Le indagini sono ancora in corso per risalire all'identità di un terzo complice.

Il 16enne stava aspettando un parente per tornare a casa quando è stato accerchiato da tre giovani, poco più grandi di lui, che lo hanno minacciato e costretto con fare intimidatorio a consegnare i suoi averi: 15 euro che aveva in tasca e il monopattino del valore di quasi 500 euro. I tre sono quindi fuggiti in differenti direzioni.

Visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato quella sera stessa in stazione uno dei tre presunti autori della rapina, un 16enne residente in provincia. Un secondo complice è stato identificato intorno a mezzogiorno di ieri in città, a bordo del monopattino rubato. Il mezzo è stato quindi recuperato e restituito alla vittima.

