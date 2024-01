UDINE - È stato avvicinato con una scusa da quattro persone, che, dopo averlo minacciato e spintonato facendolo cadere a terra, gli hanno strappato dalla mano il telefono cellulare e anche il portafogli con dentro dieci euro. Poi sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. La rapina è andata a segno nella serata di sabato 20 gennaio, a Udine, nel quartiere delle Magnolie, in via Battistig. A denunciare l'accaduto è stato un cittadino di nazionalità marocchina di 23 anni residente ad Asti ma domiciliato in città. L'uomo, in seguito alla caduta, ha riportato una lieve escoriazione alla mano ma non si è reso necessario il trasporto all'ospedale. Sono in corso, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, indagini da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine.

MALTRATTAMENTI

Un operaio bosniaco di 45 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione degli obblighi di assistenza familiari, è stato arrestato sabato a Cervignano del Friuli dai carabinieri del comando provincia di Udine. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Udine. L'uomo era stato denunciato dalla convivente, una donna rumena di 43 anni. Il 45enne è stato portato nel carcere del capoluogo friulano.

INCIDENTI

Nottata e mattinata di incidenti lungo le strade della provincia di Udine, in particolare tra il capoluogo friulano e l'hinterland. Due persone sono state soccorse dal personale sanitario per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Udine, lungo via Lombardia, dove per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrate due vetture. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze provenienti da Udine; hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Le due persone sono state prese in carico dal personale sanitario e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine entrambe in codice giallo. All'alba poi, poco dopo le 6, altro incidente a Feletto Umberto, lungo via IV Novembre, nel territorio comunale di Tavagnacco, con altri due uomini rimasti feriti: una Volkswagen Golf si è schiantata contro un albero ai lati della carreggiata. L'impatto è stato violento. Al volante della macchina c'era un trentenne residente nel capoluogo friulano, che, per cause ancora da chiarire, forse un improvviso malore oppure un colpo di sonno, ha perso il controllo della Golf. La vettura ha terminato la sua corsa contro una grossa pianta. Immediata, da parte di alcuni residenti e automobilisti di passaggio, la chiamata ai mezzi di soccorso. La centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di due ambulanze provenienti da Udine e anche l'automedica. In pochi minuti sono accorsi anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine per estrarre le persone ferite dall'abitacolo, mettere in sicurezza tutta l'area e ripulire la carreggiata dai numerosi detriti. Sul posto i carabinieri di Udine Est per effettuare tutti i rilievi. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente stradale. Il conducente, che ha riportato diverse lesioni, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie. Ferito, ma in modo meno grave, anche il passeggero dell'auto, un uomo di 34 anni residente nel comune di Pagnacco. Ci sono stati alcuni disagi alla circolazione lungo l'arteria per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo incidentato.