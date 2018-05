Punta una lama alla collo della cassiera e la rapina di 2000 euro

di Paola Treppo

UDINE -in pieno giornonel supermercatodi via Del Bon a. Un uomo è entrato nel punto vendita cittadino e si è avvicinato alle casse. A quel punto ha estratto un taglierino e ha intimato al direttore del negozio e alla cassiera di consegnare tutto il denaro contante. Tutto è accaduto in pochi istanti: il rapinatore è riuscito a farsi consegnare una somma di circa duemila euro e poi è fuggito. Sulle sue tracce gli agenti della polizia di Stato della Questura di Udine.In un primo momento l'uomo ha puntato il taglierinodel direttore che era vicino alla prima cassa; lui ha mantenuto il sangue freddo. Il malvivente, allora, ha raggiunto una cassiera puntandole il taglierino alla gola. Lei,, è. Alla fine il bottino arraffato è di tre casse. Preso il denaro, il rapinatore, con volto travisato da un passamontagna, è scappato a piedi, in una laterale di via del Bon. Forse lì c'era qualcuno, un complice, ad aspettarlo in macchina; è successo poco prima delle 14 di oggi, martedì 15 maggio.