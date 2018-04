Terrore nella notte: anziana coppia svegliata e rapinata di 200 euro

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTEGNA (Udine) - Una coppia didiè statanel cuore della notte da due. I malviventi li hannointimando loro di consegnare l'oro e i soldi che avevano in casa; è successo intorno all'una di questa notte, venerdì 13 aprile, ad Artegna. I ladri hanno prima tagliato la rete di recinzione che delimita la proprietà della coppia di nonni, marito e moglie, e quindi hanno forzato la porta di ingresso principale senza fare scattare l'allarme.Una volta penetrati nell'abitazione, hanno raggiunto ladove i coniugi. Svegliati, i due ottantenni sono stati minacciati dai rapinatori che si sono fatti consegnare due portafogli; non avrebbero usato coltelli o pistole. Magro il bottino: poco più di 200 euro in contanti. Sono spariti anche i documenti personali che erano insieme ai soldi.I due anziani,, sono riusciti a mantenere il sangue freddo, non hanno reagito e non sono rimasti feriti. Quando i due malviventi, che hanno agito con il volto, se ne sono andati, dileguandosi col favore del buio, i coniugi hanno chiamato i carabinieri.Sul posto, dopo poco, sono giunti i militari dell'Arma del Norm della Compagnia di Tolmezzo, comandata dal capitano Diego Tanzi. I carabinieri hanno rassicurato la coppia e hanno dato avvio immediatamente alle indagini per identificare i due rapinatori. I ladri avevano un forte accento straniero.