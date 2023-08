Accendono un petardo durante la Coppa Carnia e feriscono due bambini: Daspo per cinque tifosi

GEMONA - A seguito dei fatti accaduti a Gemona del Friuli sabato 12 agosto scorso, in occasione della finale della Coppa Carnia, quando alcuni tifosi si sono resi protagonisti dell’accensione di petardi pericolosi e fumogeni, causando il ferimento di tre persone, di cui due bambini di 10 e 11 anni, il Questore di Udine ha emesso i provvedimenti di Daspo nei confronti dei responsabili.

I tifosi in questione, 5 cittadini italiani di età compresa tra i 24 e i 42 anni, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria dall’Arma dei Carabinieri, responsabile in occasione dell’incontro del relativo servizi di ordine pubblico. Nei confronti degli stessi il Questore ha disposto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per un periodo che oscilla tra i 2 anni e gli 8 anni, a seconda del grado di responsabilità accertata e dei precedenti specifici. I divieti in questione riguardano tutte le manifestazioni calcistiche che si disputino sul territorio nazionale; nei confronti di un recidivo è stato inoltre prescritto l’obbligo di firma in Questura per 4 anni.