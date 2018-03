Pasquetta tra le mura veneziane e napoleoniche della città Unesco

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA (Udine) -tra lee napoleoniche della Fortezza di, patrimonio. Per lunedì 2 aprile appuntamento con giochi e attività all’aria aperta, visite guidate alla città e alledi contromina, a piedi o in bici. Saranno attivi punti di ristoro, si potrà passeggiare tra le bancarelle del mercato, del mercatino dell’antiquariato e dell’usato allestiti in piazza Grande. Si comincia alle 11 di mattina e si chiude nel tardo pomeriggio; in piazza, già dalle 9.30 mercato straordinario con le bancarelle.L’Infopoint turistico sarà aperto tutta la giornata con orario 9-13/14-18, mail info.palmanova@promoturismo.fvg.it telefono 0432.924815. All’angolo di Borgo Aquileia saranno allestiti il punto informativo e di ristoro della proloco dove saranno organizzati giochi per i più piccoli. Sempre qui, alle 17, apertura dell’gigante.Il giorno di Pasquetta sarà anche una occasione per conoscere la città di Palmanova, la sua storia, la sua architettura e i suoi segreti. Al costo di 5 euro sarà possibile partecipare a una visita guidata alla Fortezza. I tour a piedi partiranno dall’Infopoint Proloco tra piazza Grande e Borgo Aquileia alle 11, 14 e alle 16. Quelli in bicicletta, alle 11 e alle 14.30, dall’Info Amici dei Bastioni, fuori Porta Udine.A partire dalle 11, sui prati tra Porta Udine e Porta Cividale saranno organizzate molte attività: sarà possibile visitare le Gallerie Veneziane del Rivellino con prenotazione obbligatoria, il giorno stesso, all’Infopoint Amici dei Bastioni, fare gite incon partenza dai bastioni oppure partecipare al battesimo della sella, per bambini e adulti, con cavallo e. Al costo di 3 euro si potrà fare una gita in calesse col pony Fabietto, un giro in sella con il pony Marchetto oppure la pariglia in carrozza con i pony Nicolino e Franchino.Torna l’aquilonata e sarà possibile costruire e far volare il proprio aquilone. In programma giochi organizzati per i bambini sui prati, minitorneiaperti a tutti, visite al Campo delle milizie. Nella Polveriera di Contrada Garzoni ultimo giorno per visitare “Donne”, mostra d’arte di Erna Vukmanic. L’esposizione è aperta dalle 14 alle 18 a ingresso libero. In Porta Cividale sarà aperto il Museo dellae della Fortezza di Palmanova con orario 10-13/15-18, ingresso gratuito.