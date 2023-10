"Parto frettoloso" a lieto fine. Bimbo nasce in casa, papà guidato al telefono dalla Sores

UDINE - Aveva troppa fretta di nascere e non ha lasciato tempo a papà e mamma di raggiungere l'ospedale.

Così è venuto al mondo in casa, come era di consueto una volta. Solo che in questo caso a supportare il padre del nascituro nelle manovre di gestione post parto è stata la sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, che ha ricevuto la chiamata di aiuto nelle prime ore di oggi, lunedì 2 ottobre.

Cosa è successo

Tecnicamente viene definito "parto frettoloso". Il papà ha chiamato il numero unico di emergenza Nue112 per avere indicazioni su cosa fare, dal momento che il piccolo ormai stava nascendo e non c'era tempo di raggiungere in maniera autonoma la struttura ospedaliera. Mentre un infermiere rimaneva al telefono con il padre, fornendo preziose indicazioni sulle operazioni post parto da eseguire in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, un altro infermiere ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced Life Support), per vicinanza territoriale, quindi gli equipaggi di un'ambulanza proveniente da Palmanova e dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo. Mamma e bimbo sono stati presi in carico dal personale medico infermieristico e sono stati trasportati all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza con l'equipe dell'automedica a bordo per tutti i controlli del caso. Entrambi stanno bene.