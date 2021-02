Offre un trancio di pizza all'artigiano che lavora nel locale, scatta la doppia multa

UDINE - Un elettricista si presenta da un cliente che gestisce una pizzeria al trancio per un intervento, il gestore del locale gli offre della pizza ed entrambi vengono sanzionati dai carabinieri. È successo a Pozzuolo del Friuli nei giorni scorsi. Il caso è stato segnalato dall'avvocato Santo Tutino, legale dell'artigiano. «Il mio cliente racconta il legale si trovava all'interno di un pubblico esercizio di Pozzuolo per installare delle telecamere, dopo le 18. I militari di passaggio hanno visto l'artigiano in abiti da lavoro, con la cassetta attrezzi intento all'opera. Il gestore aveva preparato uno spicchio di pizza avanzato dalla chiusura e lo aveva messo a disposizione dell'elettricista. Il fatto è stato considerato una violazione delle norme anti Covid. Da qui i verbali e la sanzione di 280 euro, non con contestazione immediata, ma rilasciati qualche giorno dopo al comando di Mortegliano. Da qui nascono i motivi del ricorso, che abbiamo presentato al Prefetto. Siamo rispettosi delle norme e delle disposizioni, ma ritengo che la questione necessiti di ulteriori approfondimenti».



SEQUESTRO CUCCIOLI Sei cuccioli di barboncino toy e tre di bulldog, in precarie condizioni igieniche e privi di documenti relativi al trasporto e al possesso e alle vaccinazioni obbligatorie, sono stati trovati dalla Polizia stradale di Gorizia nel bagagliaio di una station wagon in entrata in Italia dalla Slovenia, fermata a Villesse, lungo l'autostrada A/34. I cagnolini, con un'età tra le quattro e le otto settimane, per cui quasi tutti con il divieto di viaggiare senza la madre, sono stati posti sotto sequestro sanitario e affidati a una struttura specializzata per il recupero di animali in difficoltà. Il conducente, un italiano di 46 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali alla Procura di Gorizia. Inoltre allo stesso è stata contestata l'introduzione illegale nel territorio dello stato di animali da compagnia, che prevede il pagamento di una sanzione da 500 a 1.000 euro per ognuno dei nove cuccioli trasportati.

MOTORI IN FIAMME Doppio intervento nella giornata di ieri per i vigili del fuoco. La squadra del distaccamento di Gemona è stata impegnata con un'autopompa serbatoio e un'autobotte, sulla A23 nel Comune di Cavazzo Carnico in direzione Tarvisio, per l'incendio di un autocarro. Prima di imboccare la galleria di Mena il conducente del veicolo si è accordo del fumo che usciva dal vano motore del mezzo, ha fermato l'autocarro nella corsia di emergenza è sceso e ha chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno spento le fiamme che hanno danneggiato vano motore e cabina. A Tavagnacco a prendere fuoco è stato il vano motore di un'auto, nelle vicinanze del lavaggio di un'area di servizio. Non sono state coinvolte persone.



