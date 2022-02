Tenta di corrompere l'infermiere: «Quanti soldi vuoi per fingere di vaccinarmi?»

UDINE - Una persona alla quale stava per essere somministrato il vaccino anti Covid nel centro vaccinale all'Ente Fera di Udine ha tentato di corrompere l'assistente sanitario addetto all'inoculazione offrendogli denaro per non ricevere la dose prevista. È quanto ha riferito oggi il referente dell'hub vaccinale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc) all'ente Fiera di Martignacco (Udine), Stefano Miceli.

«Ci è stato segnalato il caso di una persona - ha affermato Miceli - che avrebbe aperto il portafogli chiedendo all'operatore sanitario, in questo caso un infermiere, quanto denaro volesse al fine di non effettuare la vaccinazione e di fingere di averla eseguita». Sull'accaduto l'Asufc sta eseguendo degli approfondimenti. «Ad ogni modo - ha commentato 'a caldo' il direttore dell'AsuFc, Denis Caporale - quello che mi sento di sottolineare sono l'onestà e la correttezza dei professionisti dipendenti di questa azienda nel segnalarci immediatamente il caso».