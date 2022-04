Fiamme alla verniciatura Athena: due operai intossicati e ricoverati in ospedale

S. GIOVANNI AL NATISONE (Ud) - Una densa nube nera che si sprigiona verso l'altro appena dopo il rogo e due operai rimasti intossicati. Dalle 12.30 di oggi - 19 aprile - i vigili del fuoco sono intervenuti in forze a San Giovanni al Natisone per l'incendio nella verniciatura "Athena" di via dell'Abbazia.

Dal comando provinciale di Udine i vigili del fuoco sono arrivati con tre autobotti e l'autoscala. Dalla centrale operativa del Sores sono stati inviati anche i sanitari. Nell'incendio infatti due operai sono rimasti intossicati. Per loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Le operazioni di spegnimento sono continuate per ore.