Dopo i vandalismi nel piazzale dedicato a Norma Cossetto, cartello di CasaPound: "Il suo sorriso contro il vostro odio"

UDINE - Dopo gli atti vandalici dello scorse settimane, quando è stato divelto il palo che sostiene la targa toponomastica del piazzale dedicato a Norma Cossetto, martire istriana, la notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo è comparso un manifesto di CasaPound Italia. Mostra la foto sorridente della giovane seviziata e uccisa dai partigiani titini, accompagnata dalla scritta "Il suo sorriso contro il vostro odio. In ricordo di Norma Cossetto uccisa dai partigiani comunisti di Tito".

“Ancora una volta ci troviamo di fronte a un ignobile tentativo di nascondere i massacri e le violenze subite dai nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia – si legge in una nota del movimento – aver danneggiato prima e fatto sparire poi la segnaletica dedicata a Norma Cossetto (seppur già ripristinata) è l'ennesima offesa alla memoria di esuli e martiri. Di fronte alla meschinità di questo gesto noi rispondiamo con il sorriso di Norma Cossetto: donna, giovane studentessa e italiana. Ad atti vandalici contro oggetti inanimati rispondiamo con il sorriso che nonostante tutti i tentativi di infoibare anche la memoria, non verrà mai dimenticato.”

Il Comune di Udine, dopo aver istallato per l'ennesima volta il cartello commemorativo con cui il piazzale tra via della Valle e via Sant'Osvaldo è stato dedicato a Norma Cossetto nel Giorno del Ricordo, sta valutando l'installazione di una telecamera a vigilanza dell’area. Per il sindaco Pietro Fontanini non ci sono dubbi: gli atti vandalici hanno una chiara matrice politica.