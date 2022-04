Nonnina di 101 anni sventa la truffa dell'avvocato e avvisa la Polizia

UDINE - Una nonnina di 101 anni, dimostrando notevole lucidità, ha sventato un tentativo di truffa che anonimi stavano architettando ai sui danni, secondo uno sperimentato trucco. L'anziana, residente a Udine, ha ricevuto una telefonata sull'utenza fissa da parte di una donna che, spacciandosi per avvocato, le chiedeva dei soldi per aiutare la figlia, a seguito di un presunto incidente stradale da questa causato e che aveva causato la morte di un bambino. La signora, senza farsi intimorire, ha risposto che non aveva soldi e ha interrotto immediatamente la conversazione, informando la Polizia, che ora sta tentando di risalire agli autori. Dalla Questura è stato rilanciato l'appello a non consegnare mai denaro a sconosciuti a maggior ragione in relazione a fantomatici incidenti stradali.