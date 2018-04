di Paola Treppo

MUZZANA e LATISANA (Udine) -all'ospedale di Latisanadopo pochi mesi di. A essere stroncata dal male, 55 anni, per un lungo periodo consigliere comunale ealle politiche sociali del Municipio diRita era una donna molto amata e conosciuta in paese e in tutta la Bassa Friulana per il suo impegno a favore delle persone più deboli. Era sempre stata molto attiva anche nell'associazione Muzzana Amatori Tartufi e nel Comitato di difesa del bosco di Muzzana. Una persona impegnata, generosa, piena di energia e voglia di fare. A stroncarla in pochi mesi un male contro cui ha lottato con coraggio. Lascia la mamma e il fratello, tanti amici e colleghi. I funerali saranno celebrati oggi, giovedì 12 aprile.