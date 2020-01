Bmw sfreccia 43 volte davanti al velox: "colleziona" multe per 7 mila euro

LIGNANO - Fa scattare il velox ben 43 volte mentre sfreccia sulla strada regionale per Lignano: ad un imprenditore della costa arriva il conto da 7 mila euro. Se non è da record, poco ci manca. L'uomo, un 77enne di Lignano, è infatti incappato per ben 43 volte al velox installato dal Comune di Latisana lungo la strada regionale 354 che porta al mare. Appare impossibile che il lignanese non conoscesse i limiti di velocità, tanto meno che vi fossero installati i rilevatori di velocità. Eppure con la sua Bmw continuava a sfrecciare lungo la strada regionale. Forse avrà pensato che la sua Bmw, con targa croata, rimanesse immune al velox e lui stesso potesse correre tranquillamente senza alcun freno. Non aveva però fatto i conti con la Polizia locale di Latisana che è risalita al proprietario della potente Bmw. Per lui sono pronte le cartelle da pagare in Posta per ben 7 mila euro. Non solo, perchè il 77enne residente in Croazia non potrà nemmeno usare la sua Bmw che è stata sottoposta al fermo amministrativo. Guai anche per la patente, che si ritrova ora con un taglio di 96 punti. Di certo è il contribuente in cima alla lista degli automobilisti "indisciplinati" della Polizia locale, che nell'ultimo anno ha staccato sanzioni nell'ultimo anno per circa 1 milione e 700 mila euro con un incremento di oltre il 40 per cento rispetto all'anno precedente e di certo i velox sulla Regionale hanno contribuito a creare il tesoretto. © RIPRODUZIONE RISERVATA