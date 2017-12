di David Zanirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GEMONA - Si è spento nella serata di venerdì, colpito da una, locale conosciutissimo in Friuli (e non solo) per i suoi panini, la sua cucina tradizionale e soprattutto per il suo. Originario di Sagrado, in provincia di Gorizia, Mantovani si era spostato a Gemona negli anni 50 aprendo poi, nel post-terremoto, in unalungo la Pontebbana la sua prima osteria. Un'attività innovativa al tempo, per le proposte presentate alla clientela. Quindi il trasferimento ad Ospedaletto in un palazzo storico del paese, dove ha continuato la tradizione passando in seguito il testimone alla figlia Stella.Sempre Mantovani aveva aperto nel 2007 anche la Frasca di città, altro locale molto frequentato a Udine, in corte Giacomelli, una stradina stretta che collega la roggia con piazza san Giacomo. «Lascerà un grande vuoto - commenta affranto il sindaco di Gemona Paolo Urbani -, i suoi panini e i suoi dolci sono diventati una vera istituzione culinaria che hanno portato a Gemona tantissimi gourmet. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze mie e dell'Amministrazione comunale».Mantovani è stato anche partecipe della vita politica cittadina nell'area del Centro-sinistra. La famiglia, pubblicando un post sulla pagina facebook del locale, ha scritto: Mauro ci ha lasciato,».